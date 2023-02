Sousa: “Al Napoli non sfuggirà questo scudetto. E nei prossimi anni…”

"Una delle prime partite che ho visto dal vivo in questa stagione è stata proprio Fiorentina-Napoli. Credo che quest'anno e nei prossimi anni, piazze come Firenze e come Napoli possono vincere. L'ho detto all'inizio della stagione e ora sono felice di confermarlo perché il Napoli sta proprio per ottenere questo grande successo e sta giocando benissimo. L'unica cosa che può cambiare è uno squilibrio nel triangolo composto da squadra, tifosi e società. Se tutti sono uniti, con i risultati che ti danno anche maggiore armonia, questo ti dà molte possibilità di vincere. Credo che questo scudetto non scapperà al Napoli".