Tutta l’amarezza di Southgate: “Ogni volta devo parlare di razzismo…”

Alla vigilia della gara contro Andorra, il ct dell'Inghilterra è costretto, ancora una volta, a parlare degli insulti verso alcuni suoi giocatori

"Non so quanti ritiri abbiamo fatto in questi quattro anni, però mi sembra di aver parlato di questo argomento ogni volta che siamo stati insieme. Posso solo ribadire che i miei giocatori sono incredibilmente maturi nel modo in cui lo affrontano, penso si siano supportati dai compagni e questo è molto importante, i compagni capiscono quanto sia impegnativo per i nostri giocatori di colore, e soprattutto quanto sia deludente nel mondo moderno il fatto che continuiamo a dover rispondere a queste domande, a causa di ciò che accade".