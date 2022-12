Qatar 2022, Inghilterra KO. Southgate: “Non potevamo fare di più. L’arbitro…”

"La prestazione meritava di più, ma ovviamente contano i gol. Ho appena detto ai giocatori che non avrebbero potuto dare di più, hanno giocato davvero bene contro una squadra di alto livello. Il modo in cui sono progrediti come squadra durante il torneo è stato meraviglioso". L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate, parlando con ITV Sport, ha commentato così la sconfitta nel quarto di finale con la Francia. Sull'operato dell'arbitro, responsabile di un paio di decisioni molto contestate dagli inglesi, il ct ha preferito glissare: "È inutile che ne parli. Preferisco parlare dei nostri giocatori e congratularmi con la Francia. Non credo che avremmo potuto fare di più. Eravamo qui per provare a vincere il torneo. Pensavamo davvero di potercela fare".