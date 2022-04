Chi è Sozza, il ‘gigante di Seregno’ al 3° big match stagionale. Dirigerà Inter-Roma

Grande polemica a Roma per la designazione arbitrale per la sfida contro l’Inter in programma domani alle 18 a San Siro

Alessandro Cosattini

Grande polemica a Roma per la designazione arbitrale per la sfida contro l’Inter in programma domani alle 18 a San Siro per la 34a giornata di Serie A. Oggi il Corriere dello Sport ha tracciato il ritratto dell’arbitro Sozza, scelto per il match di domani a sorpresa.

“E’ sicuramente un talento. Grezzo, precoce, però ha i numeri e per questo - crediamo - Rocchi lo ha scelto. Vista la stagione disastrosa dei suoi arbitri, tanto vale mandare e rischiare un giovane di talento, visto che gli altri garanzie non ne danno. Dire del “gigante di Seregno” (massiccio, potente, sembra più alto dei 187 centimetri dichiarati) che è al primo big match è una bugia. Ha già diretto, quest’anno, Juve-Fiorentina e Juve-Napoli in campionato (ha 11 presenze in A stagionali, quella di domani sarà la 20ª partita nella massima serie), e Milan-Lazio quarti di finale di coppa Italia. Ha esordito in A il 26 gennaio del 2020, Parma-Udinese 2-0, già all’epoca mostrò le sue qualità.

Ha un modo di arbitrare molto semplice, cerca il dialogo con i giocatori in maniera diretta ma rispettosa, non plateale (non alla Orsato, per intenderci). Studia e approfondisce il regolamento, forse è ancora un po’ “immaturo” nella gestione dei finali di gara. Rocchi lo ha visionato personalmente mercoledì nel recupero fra Udinese e Salernitana, ha ancora qualche scoria dal doppio stop per questioni fisiche, uno dietro l’altro: un paio di gialli non fatti, un fischio frettoloso su un offside col pallone che stava andando verso la rete, ma dal 28 febbraio (Atalanta-Samp) aveva fatto solo una gara in B (2 aprile, Alessandria-Spal), poi più nulla. I suoi numeri in A quest’anno: 45 ammoniti (4,09 a partita), 2 espulsi (0,18), 3 rigori (0,27) e 26,55 falli a gara (perfetta media italiana)”, si legge.