Spadafora: “Diretta Gol in chiaro? Serve un decreto legge. La si trasmetterà su…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della possibilità della trasmissione in chiaro di Diretta Gol.

Spadafora come può far vedere a tutti Diretta Gol?

Con un atto d’imperio, perché si tratterebbe di un vero e proprio esproprio nei confronti di un’attività privata. È come se alla Fiat fosse imposto di produrre per tre mesi solo 500 e a un determinato prezzo.

Quali sono i passi da fare per trasmettere Diretta Gol in chiaro?

Serve un decreto legge, non certo per dpcm. Il ministro inserirà eventualmente il provvedimento nel decreto che sancirà la ripartenza della Serie A.

Un accordo tra la Lega e i broadcast su Diretta Gol in chiaro aiuterebbe in qualche modo Spadafora?

Certo, ma senza un provvedimento governativo difficilmente Sky e le tv potrebbero risolvere il problema. Sarebbe una violazione del contratto di licenza.

Dove far vedere Diretta Gol: su Tv8, e dunque sul digitale terrestre, o su uno dei canali di Sky ovvero sul satellite?

Se il presupposto è la visibilità a tutta la popolazione, Diretta Gol non si può far trasmettere sul satellite, ma deve andare su Tv8 o sul canale 26. Piuttosto va trovata una soluzione per le partite che ha in esclusiva Dazn. Dazn dovrebbe sublicenziare i diritti e l’unico modo è farlo scrivere nel decreto legge al ministro.

Il cdr di Rai Sport vorrebbe far vedere Diretta gol. È una pretesa legittima?

Sulla base dei diritti già concessi a Sky, no. Sarebbe un esproprio a favore di un concorrente. È vero che in base al contratto di servizi la Rai deve promuovere lo sport, ma è complicato possa farlo gratis. I diritti deve anche comprarli. A meno che, come Dazn, non si consenta a Sky la sublicenza, ma allora perché Rai e non Mediaset o La7?

Che ruolo ha la legge Melandri in questa vicenda?

Nessuno. La legge Melandri non fa distinzione tra chiaro e pay. Lega Basket e Lega Pro tramettono partite in chiaro. Cosa diversa è imporre una diretta in chiaro (o una Diretta Gol). Allora si va a incidere sui diritti privatistici delle società sportive e quindi occorre un intervento per legge, naturalmente con un congruo indennizzo a favore di Sky. Altrimenti sarebbero inevitabili azioni legali.