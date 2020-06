Dopo l’incontro tra i vertici di Sky e il Ministro Spadafora, trapela l’ipotesi di un incontro in diretta in chiaro su TV8. Si potrebbe arrivare a questa conclusione non tramite decreto ma tramite un accordo tra le parti. Rai (che trasmetterà semifinali e finale di Coppa Italia) e Mediaset potrebbero avere gli highlights delle gare subito dopo la diretta delle partite, superando il tempo di embargo.

(Fonte: Il Giornale)