Spadafora: “Partite in chiaro? Accordo non raggiunto, ma sono fiducioso”

Il calcio ha riaperto i battenti, ma ci sono ancora degli accordi da prendere sulle partite trasmesse in chiaro. Dalle ultime potrebbero essere trasmesse alcune gare su Canale 8 mentre Raisport e SportMediaset potrebbero avere gli highlights delle gare senza dover attendere l’embargo.

Il Ministro Vincenzo Spadafora, a Fanpage, ha spiegato: «Non abbiamo ancora trovato un accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Stiamo continuando a parlare con Mediaset ed altre realtà della televisioni. Sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a mettere tutti d’accordo e rispettare i diritti di chi è abbonato alle tv broadcaster, quelle che hanno vinto la gara per i diritti tv. Ma vogliamo anche offrire agli italiani immagini delle partite di calcio in un momento difficile per il Paese».

(Fonte: fanpage.it)