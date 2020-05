Libero – Spadafora, rovesciata da goleador. Parlava di stop, ora paladino della ripresa

Qualche ora prima su Facebook aveva detto: «Della ripresa per ora non si parla proprio». Spadafora, Ministro per lo Sport, qualche ora dopo però sul Corriere della Sera ha dichiarato di voler far riprendere il calcio, in sicurezza. Si aspetta che sia Conte, il premier, a prendere la palla in mano e a sciogliere ogni dubbio sulla questione. Intanto il quotidiano Il quotidiano Libero attacca proprio il Ministro dello sport e scrive: “I «sondaggi contrari» alla ripresa vengono accantonati. Ora il ministro – che tifava per chiudere il calcio condannando al fallimento tanti club e alla disoccupazione migliaia di lavoratori -si erge a paladino del ritorno in campo. Eppure solo il 3 maggio alle 20.29, scriveva in proposito «non se ne parla proprio». Una rovesciata degna di un vero cannoniere. Spadafora ha provato a spingere per lo stop precoce del campionato, anche a costo di mettere le sue dimissioni, ma colleghi e alleati di governo lo hanno costretto alla retromarcia. Così il ministro ora prova a prendersi il merito della ripresa, almeno fino alla prossima puntata”, si legge in un articolo.

(Fonte: Libero il quotidiano)