Spagna accusa Rubiales. “Supercoppa in Arabia in cambio di terreni”

Al centro dell'inchiesta, la testimonianza resa il 15 novembre 2022 dallo zio ed ex capo di gabinetto della presidenza della Federcalcio, Juan Rubiales, che si dimise dall'incarico perché in disaccordo con la gestione del nipote, e dopo la denuncia presentata all'autorità giudiziaria dei contratti firmati da Luis Rubiales, con l'intermediazione della società Kosmos dell'ex calciatore del Barcellona, Gerard Piquet, per il trasferimento della Supercoppa in Arabia Saudita.