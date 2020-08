Inter, Lautaro fa sempre notizia in Spagna. MD: “Il Covid ha complicato le cose, ma…”

In Spagna si continua a parlare di Lautaro Martinez. Ha fatto notizia sui giornali spagnoli anche l’ultimo post del nerazzurro sui social. Quello che lo vede in un momento di relax insieme alla compagna, Agustina. Il Mundo Deportivo ha dedicato un articolo al messaggio romantico del giocatore per la sua fidanzata.

E poi ha aggiunto una nota sul mercato: “Lautaro Martínez è uno dei giocatori che interessano il Barça per la prossima stagione, ma gli effetti del coronavirus sull’economia del club rendono difficile ingaggiarlo. Il presidente Bartomeu ha riconosciuto che fino alla fine della Champions non ci saranno grandi movimenti, quindi bisognerà attendere notizie sul possibile acquisto dell’argentino”. (Fonte: Mundo Deportivo)