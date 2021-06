Spagna, Busquets guarito dal Covid. Si unirà alla squadra in viaggio per Siviglia

Il capitano della Spagna è guarito dopo aver contratto il Covid e si unirà al resto della squadra

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sergio Busquets, capitano della Spagna, e' guarito dal Covid e si unira' al resto della squadra in viaggio per Siviglia, dove domani la nazionale allenata da Luis Enrique affrontera' la Polonia nella seconda partita dell'Europeo 2020. Lo annuncia su twitter la federcalcio spagnola Il centrocampista del Barcellona, positivo prima del via dell'Europeo, ha effettuato un test risultato negativo, nelle prossime ore si unira' ai compagni.