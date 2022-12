Spagna, Luis Enrique scaricato dai giocatori. Qualcuno si è sentito umiliato

L'uscita contro il Marocco ha generato non poche polemiche in Spagna. Sul banco degli imputati c'è il c.t. Luis Enrique

L'uscita contro il Marocco ha generato non poche polemiche in Spagna. Sul banco degli imputati c'è il c.t. Luis Enrique. La gestione del gruppo da parte del tecnico è nell'occhio del ciclone. Enrique diceva, a proposito del gruppo, di «non avere segreti». "Invece i segreti c’erano e via via stanno affiorando, a cominciare dalla scarsa fiducia verso alcuni giocatori tenuti ai margini (Ansu Fati, Eric Garcia, Sarabia, Koke, Soler, Pino), per proseguire con le mancate rotazioni del centrocampo Gavi-Busquets-Pedri, stremato alla meta, e soprattutto con l’insistenza nei momenti decisivi sul falso nueve (il centravanti Morata, 3 gol, è partito 3 volte su 4 dalla panchina) e sul promesso genero Ferrán Torres", sottolinea Repubblica.