In Spagna studiano l’Inter: “Lukaku ha segnato più gol di tutto l’attacco del Siviglia”

Il quotidiano Mundo Deportivo parla della finale di Europa League tra Inter e Siviglia e si sofferma soprattutto su un aspetto, l’attacco. “Lukaku, attaccante belga dei nerazzurri, ha segnato 33 gol in questa stagione, tre in più di quanto hanno fatto i cinque schierati in avanti da Lopetegui nel corso di questa stagione”. Ventitrè gol in campionato, due in Champions e sei in EL per il calciatore nerazzurro mentre i giocatori del Siviglia hanno segnato in totale trenta gol: Munir El-Haddadi ne ha segnati 10, Youssef En-Nesyri ne ha segnati 6, Luuk de Jong 8 gol, Dabbur ne ha segnati 3 e pure Hernandez 3. Ma è escluso da questo conteggio il lavoro fatto da Ocampos, 17 gol in questa stagione.

(Fonte: MD)