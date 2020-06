Mercato, in Italia Pedro associato all’Inter. In Spagna: “Si è proposto a…”

La stampa inglese lo dà vicino alla Roma. Quella italiana lo associa all’Inter, quella spagnola sostiene che si sarebbe proposto al Valencia. Superdeporte sostiene che Pedro Rodriguez, che è in scadenza con il Chelsea non ha però trovato l’accordo con il club spagnolo, perché la richiesta di stipendio sarebbe comunque alta. Si parla di posizioni distanti. Al momento il calciatore non rientra nei piani degli spagnoli, ma sarà comunque preso in considerazione. Se abbassasse le pretese rispetto al suo stipendio avrebbe più chance di chiudere con il Valencia.

(Fonte: Superdeporte)