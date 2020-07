Ecco i convocati di Di Biagio per la sfida tra SPAL e Inter: in casa biancoceleste non ci saranno Fares, Berisha e Valoti.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI

Letica, Meneghetti, Thiam

DIFENSORI

Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI

Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori

ATTACCANTI

Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna