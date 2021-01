Spal, dopo Esposito si punta su un altro attaccante di scuola Inter? Nel mirino Odgaard

Il prestito di Sebastiano Esposito alla Spal non ha dato i frutti sperati, e il giocatore potrebbe presto rientrare a Milano in vista di una nuova cessione. Il posto del gioiellino di scuola Inter potrebbe essere preso da un altro giovane talento passato dal settore giovanile nerazzurro: secondo Il Resto del Carlino i ferraresi avrebbero messo nel mirino Jens Odgaard, centravanti danese classe ’99, pronto a tornare in Italia dopo una prima parte di stagione in Svizzera, al Lugano. Sull’ex bomber della Primavera interista ci sono anche Virtus Entella ed Ascoli.