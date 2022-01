Primavera, domani si riparte con Spal-Inter: la designazione arbitrale

Trasferta a Ferrara per la formazione U19 di Cristian Chivu, che torna in campo dopo più di un mese di stop

A più di un mese dall'ultima partita giocata (successo per 3-1 contro il Torino), l'Inter di Cristian Chivu è pronta per fare il suo ritorno in campo: la Primavera nerazzurra affronta domani la Spal, calcio di inizio fissato per le ore 13. Designato l'arbitro della sfida: dirige l'incontro il signor Ettore Longo della sezione arbitrale di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Sergiu Petrica Filip di Torino.