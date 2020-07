Stramaccioni: “Eriksen è il tassello che mancava all’Inter. Ho parlato con Conte e…”

Ospite di Sky Sport nel prepartita di SPAL-Inter, a parlare dell’impegno e della stagione dei nerazzurri è intervenuto anche l’ex allenatore interista, Andrea Stramaccioni, che ha dichiarato:

CONTE – “L’Inter è un po’ distante dalla vetta, ma è il primo anno di un allenatore che comunque dà una buona impronta alle sue squadre. E’ stato perso un po’ di terreno, ma si sono viste buone cose. Lui, Marotta e la proprietà hanno in mente una grandissima Inter. La partita contro la SPAL è fondamentale per dare un segnale e approfittare dei passi falsi della Lazio. Ho parlato con Conte e lui si aspettava di dover ripreparare l’ambiente Inter a vincere.

ERIKSEN – “Eriksen? E’ il giocatore che lui e Marotta avevano individuato mancasse a questa Inter. Se guardate Lazio e Atalanta, le due squadre di vertice che giocano a tre, hanno dei giocatori di qualità in mezzo al campo, come Luis Alberto e Gomez. Ora Eriksen deve trasformarsi, da terzo centrocampista, a volte in terzo attaccante. E’ questa la grandissima sfida che attende i nerazzurri per diventare vincenti“.

SANCHEZ – “L’ho trovato maturato, fra i tre attaccanti dell’Inter è quello che sa meglio leggere gli spazi. In Inghilterra era più individualista, ora i 5 assist dimostrano il contrario. Si integra bene con Lautaro Martinez e stasera possono dare molto fastidio alla SPAL“.

(Fonte: Sky Sport)