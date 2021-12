Spalletti: “Anti-Inter? Mi disturba. Gol annullato al Milan? Non so di cosa parliamo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato delle ambizioni della sua squadra, tornando sulla gara contro il Milan a San Siro

"Abbiamo davanti una gara difficile e dobbiamo dare continuità alla partita, come se fosse una continuazione della partita di Milano. Bisogna fare in modo di non essere mai usciti da San Siro e vincere una gara difficile. Conosco bene l'ambiente di La Spezia, ci ho giocato lì, ho amato squadra e città, sono legato in maniera particolare, so come vive la passione per questo sport e so che sarà una gara difficile. Noi l’anti-Inter? Noi vogliamo vincerle tutte, essere anti di qualcuno ci disturba un po'. Noi vogliamo essere noi, far veder la nostra bellezza, facendo un buon calcio".