Spalletti: “Stiamo bene in vetta e vogliamo rimanerci. Osimhen mi ricorda Van Basten con…”

Luciano Spalletti carica l'ambiente alla vigilia della gara di domenica che vedrà il Napoli capolista impegnato col Verona. "Ora tutti si aspettano che si stia a quei livelli, noi per primi. Stiamo bene in vetta e vogliamo rimanerci - ha detto il tecnico degli azzurri - ma è chiaro che non possiamo garantire il risultato. Quello che possiamo garantire è la prestazione che dobbiamo esigere da noi stessi. Una volta tracciata una linea di demarcazione non si torna indietro. Vogliamo dare continuità. La squadra ha ancora margini di miglioramento e sono fiducioso che possiamo fare di più. Domenica mancherà sua maestà (Koulibaly, ndr) ma ho una rosa di professionisti in grado di sopperire alla sua assenza".