Spalletti: “Ecco dove si colloca il mio Napoli. Tutte si sono rinforzate. Con DeLa…”

"La verità è che tutte si sono rinforzate, ma per fortuna le partite si giocano sul campo". È cauto Luciano Spalletti nella lunga intervista al Corriere della Sera. Il tecnico ha perso pezzi importanti come Koulibaly e Mertens, ma non ci pensa assolutamente a partire battuto: "Stiamo lavorando su un terreno già molto fertile: Kim, Kvaratskhelia si sono messi a disposizione e mi sembrano ricettivi. Lo sono tutti, anche i reduci dello scorso anno. Resta da vedere, strada facendo, quanto saranno stati bravi a recepire i contenuti che io e il mio staff proviamo a mettere in campo. Poi, non è mica finita qui".