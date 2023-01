Napoli, Spalletti: “Inutile che Allegri si nasconda, il quarto posto non basta alla Juve”

Come dice Allegri, il Napoli ha più da perdere rispetto alla Juve?

"Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario , ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus"