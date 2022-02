Napoli, Spalletti: “Gare con Inter e Barça ci hanno dato consapevolezza. Vogliamo il massimo”

Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato delle ambizioni degli azzurri in campionato

Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato delle ambizioni degli azzurri in campionato, sottolineando come la partita di San Siro contro l'Inter (persa dai suoi uomini 3-2) abbia comunque contribuito a dare maggiore consapevolezza alla squadra:

"Ora abbiamo più consapevolezza dopo Milano e il Barça. Mettere timore a squadre di questo livello, così come la vittoria di Venezia che è stata importante come passaggio per le insidie che nascondeva, vuol dire dimostrare d'essere forti anche a se stessi. Le gare con Inter e Barcellona ci hanno dato una presa d'atto, abbiamo giocato alla pari con grandi club a livello mondiale. L'averla vista giocare con fiducia e divertirsi quando si trattava di momenti positivi e soffrire quando c'era da soffrire. Obiettivo stagionale? Noi vogliamo giocare per il massimo ma guardare partita dopo partita, non posso fare calcoli a lunga distanza. Il nostro futuro dipende da ciò che facciamo nel presente. Entriamo nel vivo del campionato e vorrei 13 gare di gioia, 13 figate di fila".