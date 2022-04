Spalletti: “Mi critica chi tira fuori il semolino, Totti, Icardi. Sembra quasi che…”

Le parole del tecnico del Napoli: "Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, veniamo da due anni di alti e bassi"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così della stagione disputata dai suoi ragazzi e non solo: "Dopo la partita di oggi deve prevalere il lavoro di tutti di tutto l'anno: avere quasi la matematica della Champions non è una cosa tanto facile. Un po' di dispiacere per alcune partite, ma queste sono state sostituite in grandi vittorie in momenti difficili e vanno a riparare queste partite in cui siamo stati al di sotto delle nostre possibilità.

Io ho parlato di scudetto per tentare di alzare il livello di determinazione dei ragazzi, però giocare una partita come quella di oggi in un clima di quasi contestazione, mi spiace per i calciatori. Questo non è un campionato più facile degli altri, è l'opposto: ci sono le squadre di media-bassa classifica che lottano e che hanno un livello di qualità che è stato diverso dagli anni precedenti. Per questo hanno avuto problemi le squadre come l'Atalanta e le altre: sembra quasi essere un successo essere l'Atalanta o la Roma e che il Napoli sia in una situazione di insufficienza, ma non è così.

Inter e Milan non più forti di noi? E' un discorso che per certi versi lo abbiamo fatto vedere, in altri momenti il campo ha detto che erano più forti di noi: secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, veniamo da due anni in cui si sono passati alti e bassi. Il rapporto con la squadra? I dubbi su di me chi li ha? Il giornalista che non ha idee e ritira fuori il semolino da dare in pasto a tutti. Ritira fuori la Sampdoria, Totti, Icardi, ancora? Siccome non hanno qualità su cosa scrivono, riprendono episodi di 4 anni fa inventandosi qualcosa tipo litigi nello spogliatoio per fare volume".