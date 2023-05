Spalletti: “Incontro con DeLa? Napoli aveva opzione che ha esercitato. C’è tempo”

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina per uno a zero, al Maradona continua la festa dei tifosi azzurri. Luciano Spalletti , ai microfoni di DAZN, ha parlato della gara e in generale della grande stagione della sua squadra. Poi gli hanno fatto una domanda sul suo futuro.

E ha sottolineato: «Quando ci incontreremo? Non ci sono problemi: loro avevano un'opzione e l'hanno esercitata. Li ringrazio per avermi avvertito che l'hanno esercitata. Poi ci sarà tempo, mancano ancora delle partite per arrivare in fondo al campionato e si vive negli stessi ambienti. Ho risposto in un certo modo perché i giornalisti mi chiedevano delle cose che non spettava a loro chiedere». Poi Diletta Leotta che aveva posto la domanda ha ribadito: "Ho dovuto chiedertelo Luciano". «Tu puoi fare quello che vuoi, non ti preoccupare», la risposta cortese e con tanto di sorriso del tecnico del Napoli.