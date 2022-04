Spalletti: “C’è delusione per non essere nella lotta scudetto. Voglio rimanere al Napoli”

Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo

''Ho un altro anno di contratto con il Napoli e un altro ancora in cui c'è l'opzione della società e io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli. Mi sento benissimo in questa posizione, in questo ruolo, in questa città per cui non vedo quale problema ci potrebbe essere''. Così Luciano Spalletti ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul suo futuro a Napoli.

"Non sono contento dell'ultima partita, di quanto avvenuto, come non lo è nessuno in società e nella squadra. Però poi da zoom in dell'analisi, bisogna fare zoom out in un campionato di calcio. Eravamo stati bravi a crearci una chance importante, non siamo stati altrettanto bravi a sfruttarla, è un dispiacere, ma se si fa zoom out e si guarda la completezza, un grafico allargato alla stagione, io ci sto benissimo nel risultato perché siamo in lotta per la Champions, quello che volevamo all'inizio. Siamo in lotta Champions dall'inizio, ovvero il nostro obiettivo, riuscendo a mettere fuori 3-4 squadre di quel condominio, squadre che ora sembrano che facciano un grande campionato, diciamola nella maniera corretta. La delusione per non essere nella lotta Scudetto però c'è e ci dispiace per i tifosi".