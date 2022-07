Spalletti: “Dybala? Ci sono diverse squadre su di lui, ha richieste alte”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo l'amichevole contro il Perugia, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così del mercato degli azzurri: "Purtroppo il mercato ormai assume delle caratteristiche differenti a quanto fatto precedentemente. Si andrà a giocare con squadre ancora da definire molti colpi verranno fatti all’ultimo momento perché c’è questa difficoltà di riuscire a trovare dei soldini per fare delle operazioni in entrata e fino a che non si arriva all’ultimo i prestiti non partono. prima si deve riuscire a fare le vendite, non so se questo discorso vale anche per Dybala. Leggo che ci sono diverse squadre su di lui, ha un contratto alto. E probabilmente le sue richieste sono alte per il momento, per una società che deve pensarci bene".