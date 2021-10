Spalletti: “Fiorentina? Primo tempo contro l’Inter perfetto. Il Var è una cosa bella”

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Ho allenato qualche piazza importante, quando inizi non sai che indirizzo prendi, io ho una squadra che anche negli anni precedenti ha fatto bene, per dei periodi sì ed altri no magari, ma ha lavorato e sa il comportamento di una big, la Fiorentina bisogna considerare da dove viene e Italiano ha insegnato in poco tempo. La Fiorentina vedrete viene addosso forte, ti sfida, ha vinto 4 partite, tante fuori, gli ho visto fare un primo tempo contro l'Inter, dove ha perso, ma perfetto, da grande squadra".