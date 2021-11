Spalletti via dall’Inter? Non aveva le qualità di Conte. Fischi? Il tecnico la pensa così

Il tecnico del Napoli affronterà l'Inter a San Siro da ex dopo tre anni intensi passati a Milano col club nerazzurro

Secondo La Gazzetta dello Sport "È come presentarsi a una festa in casa della ex al braccio di una meravigliosa bionda (o mora, o rossa: scegliete voi) che alla ex non solo non ha nulla da invidiare, ma può essere lei stessa oggetto di invidia. Lui si augura di non essere accolto dai fischi della gente. In fondo, confida agli amici, ho riportato l’Inter in Champions League dopo anni di buio, ho inventato Brozovic regista (ruolo in cui gioca ancora oggi), ho lanciato Skriniar, mi è toccato gestire la «grana» Icardi, e poi guadagnavo quattro milioni e mezzo, mica i dodici che dopo hanno dato a Conte... Ragionamenti legittimi, come legittimo è l’orgoglio che li sorregge. Poco tempo fa Beppe Marotta, sulla fine del rapporto con Spalletti, è stato tranchant: «Avevamo ancora due anni di contratto con Spalletti, ma l’Inter doveva tornare ad essere competitiva per lo scudetto e in Europa: da quel momento abbiamo costruito una squadra grazie ai valori portati da Antonio Conte, ancora oggi un patrimonio. Una squadra vincente la costruisci se hai una visione del futuro e se hai la capacità di selezionare un gruppo che porti ad essere squadra: bisogna avere responsabilità, inseguire degli obiettivi e creare unità».