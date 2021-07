Napoli, Spalletti: “Questo è un gruppo buonissimo. Petagna? Vuole farsi vedere”

Le parole del tecnico: "C'è da migliorare qualcosa, ma vanno a tutta forza per il Napoli. Questa è una maglia che dobbiamo imparare ad indossare"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Pro Vercelli, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così del suo gruppo e non solo: Le qualità umane sono tantissime nel gruppo, è un gruppo buonissimo, sono amici fuori dal campo, si aiutano sempre, sono anche convinti di essere forti dopo che io avevo messo in dubbio questo. C'è da migliorare qualcosa, ma vanno a tutta forza per il Napoli. Questa è una maglia che dobbiamo imparare ad indossare anche quando non c'è la partita, Napoli vuole questo dal Napoli. Petagna? Ha fatto tutto il lavoro, vuole mettersi a disposizione e farsi vedere, sente a non tirare fuori il dolorino con l'allenatore nuovo. Non cambia niente, l'importante non si sia fatto male".