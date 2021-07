Di Marzio: “Spalletti? Mi ha dato l’idea di essersi accontentato perché…”

Le parole dell'ex allenatore: "Spalletti deve capire perché questi ragazzi hanno buttato via la Champions League"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli: "Si è confermato abbastanza aziendalista, mi ha dato l’idea di essersi accontentato. Un tecnico bravo come lui deve già sapere perché la squadra del Napoli sia venuta meno contro l'Hellas Verona. Deve capire se se la sono fatta sotto tre giorni prima, per intenderci. Che significa che deve entrarci dentro, per capire di che Napoli si tratta? Un allenatore come lui deve già saperle, certe cose. Il Napoli deve convincersi di essere forte? Ma deve convincerla lui, la squadra! Spalletti deve capire perché questi ragazzi hanno buttato via la Champions League. A mio avviso, senza voler dare lezioni a nessuno, quando Spalletti sarà entrato 'dentro al Napoli', come dice lui, sarà tardi, perché ci troveremo a settembre o novembre".