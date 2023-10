"Sono felicissimo. Felicissimo. Vado a giocare una partita nello stadio in cui sono iniziati tutti i miei sogni, per poi arrivarci. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza. Giochiamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti".