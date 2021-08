Spalletti: “Insigne? Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato”

Le parole del tecnico degli azzurri: "Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa anche che deve esibirlo ogni volta che va in campo"

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così di Lorenzo Insigne, accostato in queste ore con forza all'Inter: "Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti. Stiamo parlando di quello che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a 60 mila inglesi insieme agli altri s'è preso la coppa. Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato che lo circondano o di rinnovo di contratto. Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa anche, per la maturazione e l'età che ha, che deve esibirlo ogni volta che va in campo".