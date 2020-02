GdS – Spalletti tra Inter e Milan, ecco come sono andate davvero le cose: l’8 ottobre…

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha ripercorso tutta la querelle legata all’interesse del Milan per Spalletti degli scorsi mesi: “Spalletti, esonerato il 30 maggio per far spazio ad Antonio Conte, è sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno 2021. Quando il Milan l’8 ottobre saluta Giampaolo, punta subito su Luciano: a quel punto l’Inter e il tecnico di Certaldo provano a trovare un accordo per liberarlo e permettergli di trasferirsi a Milanello. L’Inter, che paga a Spalletti uno stipendio annuo di 4,5 milioni di euro e che quindi ha interesse a non avere più un ingaggio pesante (visto che Conte guadagna 11 milioni netti), aveva offerto all’allenatore una transazione. In soldoni: ti versiamo l’ingaggio sino alla fine del 2019, per un totale di un milione, e poi sei libero di firmare per il Diavolo. Luciano, però, non si accontenta e rilancia. Voglio essere pagato sino a giugno 2020, il succo del discorso fatto recapitare ai dirigenti di viale della Liberazione. Che a quel punto fanno saltare il tavolo: un accordo così non è conveniente per le casse interiste, Spalletti non può certo essere liberato a quel prezzo. Ecco che allora al Milan arriva Stefano Pioli, pronto adesso a giocarsi il primo derby sulla panchina rossonera. Ma questa è tutta un’altra storia”.