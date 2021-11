Spalletti: “Inter-Napoli non decisiva e non sarà rivincita per me. Politano…”

Le considerazioni del tecnico toscano sulla gara di domani al Meazza

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, ha presentato la gara tra Inter e Napoli di domani e ha parlato del momento delle due squadre (qui invece le considerazioni sul ritorno al Meazza). Queste le sue parole: "Sarà importantissima per tutte e due, ma definitiva mai. Ci sono squadre forti in campionato e delle difficoltà momentanee che possono arrivare da ogni parte. Ha ragione Inzaghi a dire che è importante ma non decisiva. Io non ho da far valere nessuna rivincita. Domani è un passaggio fondamentale per un'altra piccola felicità. Non per la mia, o anche per la mia, ma soprattutto per tutte quelle persone che ci amano e ci seguono. Noi siamo già a posto. Se continuo a fare questo lavoro a 62 anni è perché sono in cerca di una dignità, che sarà una certezza solo quando ti batterai per le persone che ti vogliono bene, non solo per il tuo esser famoso e per il ruolo. Abbiamo una città dietro che è lì che freme. Santoro mi ha detto che alla partenza ci saranno mille persone a salutarci, una roba impossibile questa. Politano? Che possa succedere qualcosa all'ultimo momento fa parte delle difficoltà della stagione. Si lascia il dubbio prima di giocare che l'assenza di un giocatore ci faccia perdere la partita o ci faccia fare una provo sotto livello? E' un ragionamento scorretto".