Spalletti: “Tutti cercheranno di interrompere incantesimo. Fiorentina grande squadra”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato delle insidie della gara di domani contro la Fiorentina

“Le partite non sono mai uguali e non hanno nulla di scontato. La gara con lo Spartak ci dimostra come si può avere il pieno dominio di una gara eppure avere episodi che ti cambiano l’esito. La Fiorentina è una grande squadra che si sta imponendo nella zona nobile della classifica. E’ una Società che ha una storia nobile e che sta tornando protagonista. Per me non è una sorpresa, è allenata da un ottimo tecnico che si è saputo subito imporre. Per tutte queste considerazioni ci vorrà la forza e qualità dell’intera squadra per offrire una prestazione all’altezza. La Fiorentina ha giocato partite di grande livello sinora, ti viene a cercare, ti pressa e sta esprimendo un gran calcio. Questo è gran merito di Italiano”.