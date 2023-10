Italia, Spalletti: “A Wembley la partita che ci dirà del nostro futuro”

«Anche il pubblico ha dimostrato voglia di calcio. In questo territorio, come in tutta Italia del resto, c'è voglia di spingere la Nazionale. Abbiamo sempre provato a fare la partita è l'atteggiamento giusto. Abbiamo concesso poco e niente, siamo contenti, anche se nel poco spazio che ci concedevano dovevamo essere più qualitativi nel fraseggio per creare di più e andare oltre non solo sugli esterni». Così, Luciano Spalletti, ai microfoni di Skysport, ha parlato della vittoria della Nazionale italiana contro Malta.