Spalletti e Milano, un filo mai spezzato. “Inter? Anche Luciano sotto sotto sa che…”

La Gazzetta dello Sport racconta il rapporto mai interrotto tra Spalletti e la città di Milano, nonostante l'addio all'Inter

"«Ma che emozioni, ma che emozioni, ma quali emozioni!». E invece no, caro Luciano: stavolta sono emozioni vere. Perché Spalletti il milanese non se n’è mica andato, non è un incrocio con il passato questo. Spalletti a Milano è storia di oggi e domani". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al rapporto tra Spalletti e Milano, città nella quale risiede ancora la famiglia (Bosco Verticale) e dove è solito trascorrere anche alcuni dei giorni liberi. Il tecnico, in conferenza, ha parlato di tifosi ma "sotto sotto sa benissimo che l’accoglienza sarà buona", spiega il quotidiano.