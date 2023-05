Spalletti: “Sconfitte danno sempre fastidio. Futuro? Società come il Napoli sa che…”

"Quando si perde c'è sempre del fastidio, anche a loro. Tu sei professionista non perché sei pagato, sei un professionista perché ti comporti alla stessa maniera e vai a caccia degli stessi obiettivi. Ci siamo allenati bene in settimana, quello che è un sotto livello di qualità come quello di oggi, è una cosa che non può succedere ma si fanno i complimenti lo stesso, ma oggi il lavoro è stato troppo sporco. Serve autodisciplina e non dare colpe, se non ho giocato o ho giocato poco, sono tutte segate che se uno se le porta dietro sarà sempre limitato dal pensiero degli altri e dalle colpe che si vogliono attribuire agli altri"

Come si valorizza il tempo rispetto ad altre squadre coinvolte nella lotta Champions?

"Le società come il Napoli sono abituate a programmare anche se ora non è più come una volta, bisogna essere pronti a cambiare biglietto e destinazione all'improvviso. Se vai in vacanza e hai il biglietto per andare in un posto all'ultimo momento, può essere che se lo fai dieci giorni prima poi succede qualcosa e sei costretto a cambiarlo, uguale per i calciatori e per tutti. Il Napoli sa programmare e sa scegliere all'ultimo momento, ci siamo trovati a rimpiazzare qualcuno all'ultimo e lo staff di Giuntoli ha proposto giocatori che erano di qualità e di primo livello, ci sono calciatori che loro hanno nel mirino e che si vanno a valutare"