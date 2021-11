Spalletti: “Vittoria indelebile, il mio più bel Napoli. Dopo le ultime partite…”

Nel posticipo della 14a giornata di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti dà una grande risposta all'Inter e allunga sul Milan

"La vittoria più bella del mio Napoli? Sì, anche perché venivamo da qualche risultato non positivo. Riprendere a macinare contro una grande come la Lazio è stato molto importante e non era facile. La prestazione della squadra è stata indelebile, era tanto che non facevamo questo possesso. Nessuno è stato sotto il suo livello oggi. Oggi i giocatori provavano piacere nello stare in campo e lo si è visto dall'inizio, avevano voglia di non accettare la mediocrità. Non dobbiamo avere paura di giocarcela. Abbiamo ritrovato il nostro pubblico".