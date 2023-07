Spalletti: “Napoli università della mia vita. Qui ho vissuto momenti bellissimi”

Di nuovo a Napoli per ritirare il premio Artis Suavitas, Luciano Spalletti, ex allenatore azzurro, è tornato a parlare dell'esperienza sulla panchina napoletana

"Napoli è stata l'Università della mia vita. Vivere la città così intimamente mi ha avvicinato a un patrimonio enorme, fatto di tante cose, a partire dagli stessi napoletani. Non so se sono diventato immortale come dite, so come mi ha fatto sentire Napoli. Ho vissuto momenti bellissimi che saranno sempre con me nelle mie notti insonni".