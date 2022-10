Spalletti: “Non è stato facile battere la Cremonese. 1-1 da rimpallo sfortunato”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato del 4-1 ottenuto in casa della Cremonese. Queste le sue considerazioni ai microfoni di DAZN: "Non è stata una gara facile per noi, dopo il vantaggio abbiamo subito questo 1-1 nel secondo tempo da un rimpallo un po' sfortunato. Da lì è stato difficile, perché la partita è andata su qualità che non rappresentano le nostre caratteristiche. Non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla, è diventata una gara che non assomiglia alle nostre qualità e noi ci adattiamo difficilmente. Però la squadra non ha perso la lucidità di fare certe cose e alla fine è stata premiata, Simeone ha fatto un grande gol. La Cremonese non merita la classifica che ha, vanno fatti i complimenti per quanto visto oggi".