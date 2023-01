Spalletti: “Abbiamo girato palla troppo lentamente. Dobbiamo ritrovare qualità”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha analizzato ai microfoni di DAZNla sconfitta contro l'Inter: "Loro hanno fatto come fanno sempre, cercano di venire addosso con Calhanoglu su Lobotka. Dovevamo essere più bravi a trovare qualche passaggio sulla tre quarti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità di sempre, la palla è girata sempre un po' lenta. Possiamo fare di più sotto l'aspetto della qualità e della ricerca degli spazi. Alcuni giocatori sono stati sotto il livello di sempre. Se la palla la fai girare lentamente non riesci a entrare con velocità e diventa difficile, loro si mettono a 5. Abbiamo avuto meno qualità di sempre. Osimhen? Acerbi è un cliente scomodo, su queste palle è molto forte anche dal punto di vista fisico. Si può giocare in qualsiasi maniera, ma bisogna fare le cose più velocemente, contro una squadra fisica così diventa difficile. Come si gestisce la prima sconfitta? Ci si allena meglio di come ci si è allenati e questo dipende da me. Bisogna allenarsi bene e ritrovare la nostra qualità migliore, poi si vede cosa si riesce a produrre".