Bia: “Spalletti? Tornerà su una panchina importante, spero lo faccia in Italia”

L'ex allenatore dell'Inter è senza squadra dall'estate del 2019, dalla fine della sua avventura sulla panchina nerazzurra

Giovanni Bia, ex difensore dell'Inter e oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Sarri, Spalletti e Allegri? Per me torneranno tutti e tre su panchine importanti, e mi auguro italiane e non straniere, o perderemmo altri allenatori di grande spessore. Ora non è facile dire quali squadre, perché non si sa chi cambia o no: potrebbe esserci un bel giro tra cinque-sei allenatori".