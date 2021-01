Spalletti, arriva il ritorno in panchina a sorpresa? “E’ tra i papabili per sostituire…”

E’ caos in casa Roma dopo la disfatta nel derby con la Lazio e la figuraccia, in campo e a livello di regolamento, di ieri contro lo Spezia. Tanto che ora Paulo Fonseca, che fino a qualche mese fa sembrava essere certo della permanenza, è davvero a rischio. Scrive infatti Il Messaggero: “Prova a difendersi e a difendere, ma le sue risposte sono fiacche, brevi e inconcludenti: da vedere in realtà c’è ben poco. Perché al di là del patatrac regolamentare la Roma la gara l’ha persa anche sul campo.

La domanda è inevitabile, il portoghese si difende: «Sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato – risponde – Io vado avanti con forza. Siamo al quarto posto con 34 punti, che in realtà sono 35. Siamo all’interno degli obiettivi. La squadra ha dimostrato voglia di reagire al derby. Ripeto, non è stata una questione di atteggiamento, ma abbiamo sbagliato tanti gol e all’inizio con le due reti subite ci siamo complicati la vita. Ho comunque fiducia nella squadra. Quando non vinco sono sempre in discussione». A tal punto che iniziano a circolare i primi nomi nel caso di un nuovo crollo sabato. Tra i papabili, c’è Spalletti“.