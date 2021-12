Spalletti: “Atalanta ha vinto una partita vera. Ma il Napoli arriverà lontano”

L'allenatore del Napoli Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa con l'Atalanta:

"L'Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Abbiamo messo in campo una squadra credibile, in alcune scelte non abbiamo avuto fortuna. Con questa squadra saremo sempre a livello. Ma l'Atalanta ha giocato una partita seria. Gol subiti? Non mi preoccupa perché si guarda l'atteggiamento della squadra e stasera ci trovo tante cose corrette. La squadra negli ultimi 10' strameritava il gol, io ai ragazzi ho fatto i complimenti. Stiamo facendo quello che è giusto e che ci porterà lontano, sono convinto che continueremo a fare un buon calcio e a far divertire il pubblico. L'Atalanta è la squadra più fisica del campionato, sono bravi anche a fare i falli dentro alla nostra metà campo, ne hanno fatti tantissimi".