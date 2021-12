Napoli, Spalletti: “Vinta una partita da grande squadra contro un grande avversario”

Luciano Spalletti e il suo Napoli ottengono una vittoria importantissima contro il Milan nello scontro diretto della 18a giornata di Serie A

"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, che non si è mai abbassata troppo nonostante la partita in equilibrio, ultimi 5' a parte. Potevamo organizzare delle ripartenze ma non ci siamo riusciti, però abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario. Abbiamo tenuto la partita in mano abbastanza bene, a parte alcuni momenti in cui abbiamo subito l'aggressività del Milan. Era un risultato fondamentale per noi dopo due sconfitte".