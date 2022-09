Napoli, Spalletti: “Gara da vincere. Partite così l’anno scorso ci sono costate il campionato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro lo Spezia, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato i tre punti conquistati dagli azzurri al Maradona:

"Ci sono partite fondamentali per l'alta classifica o partite assolutamente da vincere. Se vuoi ambire all'alta classifica questa è una partita da vincere. Poi può darsi che la partita si metta diversamente, per la qualità degli avversari e perché noi abbiamo concesso qualcosa. Complessivamente abbiamo meritato la vittoria, dal punto di vista del gioco. Non ce ne possiamo permettere tante di partite così, perché l'anno scorso ci sono costate il campionato".