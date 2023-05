Spalletti: “Inter in finale meritatamente: io orgoglioso di averla allenata e…”

Inter finalista

"Prima di tutto sono orgoglioso di aver allenato una squadra prestigiosa come l'Inter, un motivo che mi porterò sempre con me. Vanno fatti i complimenti, hanno fatto un grande campionato e questo dà la dimensione dell'impresa di averli messi dietro, con tutti i risultati che ha fatto, averli messi dietro è altrettanto orgoglio. Sono stati bravi, si son fatti trovare pronti in Champions League e sono in finale meritatamente, hanno giocato due grandissime partite in semifinale, noi siamo arrivati in un momento particolare con delle defezioni in quelle partite, c'è un po' di dispiacere ma ci è capitato di tutto"