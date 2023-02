Spalletti: “Scudetto? Spezia gara trappola. A Pioli e Mourinho dico…”

Prende la parola Luciano Spalletti in casa Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sui singoli e non soltanto in conferenza stampa

Alessandro Cosattini

Prende la parola Luciano Spalletti in casa Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sui singoli e non soltanto in conferenza stampa:

"La partita trappola esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, già proiettati per un finale scoppiettante. Allo Spezia del derby frega niente, gli interessano i punti salvezza che meritano per la storia del club e della città, io lì ci sono stato. Noi dobbiamo concentrarci sul match che è importantissimo, sarà difficile, in un campo difficile. Ci sono in palio tre punti come sempre. Abbiamo pensato di fare lo strappo settimanale anche a chi gioca meno con la Primavera per essere poi tutti in pari il mercoledì. Ognuno deve continuare a fare la sua parte senza mollare un centimetro".

PERCORSO - "All'inizio si diceva che non potevamo farlo. È stato segnato da eventi totalmente diversi da quelli che pensavamo. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso. È la stessa cosa. Perché una di quelle sei non può fare ciò che abbiamo fatto noi? Ci rimane l'obbligo di continuare a fare risultati perché non ci vengano a ridosso. Soltanto i fatti, i risultati, sono capaci di scrivere la storia. Bisogna continuare a farli da qui a fine campionato, ci sono squadre forti e in grandissima salute come l'Atalanta. All'inizio si diceva che questo che stiamo facendo non poteva avvenire ed è avvenuto".

CELEBRAZIONI ESTERNE - "Nessuno di noi all'inizio diceva che avremmo avuto 50 punti al girone d'andata, per cui bisogna fare in modo di farci trovare pronti, combattere il fatto che un'altra squadra possa fare altrettanto. Di strada ce n'è ancora tantissima da fare! Ci sono 54 punti a disposizione, è presto (ride, ndr) per far accadere le cose, le cose accadranno dopo il tempo che manca da qui alla fine".

PAROLE MOU E PIOLI - "Meritavano di più secondo loro? A volte si dicono delle cose per mantenere l'entusiasmo dei propri calciatori, serve per avere più risposte in vista della gara seguente, secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati anche lottati tipo quello di Milano e fatto poi delle vittorie combattute dopo gare abbastanza equilibrate, ma meritate come quelle contro la Roma. Per noi l'analisi è differente, abbiamo vinto e quella gara l'abbiamo disputata in quel modo lì".